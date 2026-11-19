jpnn.com, SHENZHEN - Presiden Prabowo Subianto menyaksikan pertukaran nota kesepahaman (MoU) dan penguatan komitmen kerja sama strategis antara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok di Shenzhen, Guangdong, Rabu (18/11).

Kesepakatan tersebut mencakup sejumlah sektor strategis dengan nilai keseluruhan investasi dan komitmen mencapai sekitar USD71,8 miliar atau lebih dari Rp1.300 triliun.

Rangkaian kerja sama meliputi pengembangan smart city, manufaktur dan teknologi, pembiayaan infrastruktur, serta pengembangan teknologi coal-to-ethanol.

Kerja sama tersebut melibatkan Danantara Indonesia, sejumlah badan dan perusahaan Indonesia, serta perusahaan dan konsorsium asal Tiongkok.

Kesepakatan pertama adalah pengembangan 10 lokasi awal future smart city antara PT Kota Masa Depan Indonesia (Danantara) dan konsorsium yang dipimpin Shaanxi dengan nilai investasi sekitar 50 miliar US Dolar.

“Itu akan menjadi salah satu project yang sangat historical yang akan dibangun di awal-awal tahun depan,” ujar Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani.

Selain itu, dilakukan penguatan komitmen Hisense di Indonesia yang melibatkan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) dan Danantar, mencakup pembangunan laboratorium riset dan pengembangan bersama, pengembangan talenta, serta manufaktur peralatan rumah tangga.

Komitmen investasi pada sektor teknologi dan manufaktur tersebut mencapai sekitar 10 miliar US Dolar.