Indosat Dorong Transformasi Industri Keuangan Lewat Indonesia AI 2025

jpnn.com, JAKARTA - Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) melalui Indosat Business menggelar Indonesia AI Day for Financial Industry di Jakarta pada Kamis (27/11).

Acara tersebut sebagai katalis transformasi digital di Indonesia, khususnya di industri keuangan dengan menyelenggarakan.

Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.

Mengusung tema "Empower The Future of Indonesia’s Financial," Forum itu menjadi ruang kolaborasi bagi pelaku industri jasa keuangan untuk mempercepat pemahaman, pemanfaatan, dan adopsi teknologi kecerdasan artifisial (AI) dalam operasional bisnis.

Director & Chief Business Officer Indosat Ooredoo Hutchison, Muhammad Buldansyah mengatakan Indonesia berada di tengah momentum pertumbuhan ekonomi nasional yang signifikan.

Inilah saatnya untuk mendorong sektor keuangan dapat menghadapi tantangan global dengan solusi terkini.

"Melalui inisiatif Indonesia AI Day for Financial Industry ini, kami ingin memastikan bahwa transformasi tersebut dapat berjalan lebih cepat, transparan, dan memberikan manfaat jangka panjang. Upaya ini menjadi langkah nyata Indosat dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045 menuju Digital Nation,” ujar Muhammad.

Acara ini menandai komitmen Indosat dalam transformasinya menjadi AI TechCo yang menghadirkan teknologi AI secara lebih inklusif, terukur, dan relevan secara menyeluruh