menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Teknologi » Internet » Indosat HiFi Air, Internet Rumah yang Lebih Praktis, Bisa Dibawa Mudik Lebaran

Indosat HiFi Air, Internet Rumah yang Lebih Praktis, Bisa Dibawa Mudik Lebaran

Indosat HiFi Air, Internet Rumah yang Lebih Praktis, Bisa Dibawa Mudik Lebaran
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Indosat meluncurkan menghadirkan Indosat HiFi Air di kantornya di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (27/2). Foto: Dedi Sofian

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) menghadirkan solusi internet rumah yang lebih praktis dan fleksibilitas melalui Indosat HiFi Air.

Layanan tersebut dirancang untuk kebutuhan nyata pelanggan, praktis, dan siap digunakan kapanpun dibutuhkan.

Indosat HiFi Air adalah layanan internet rumah berbasis Fixed Wireless Access (FWA) yang dapat dipasang mandiri tanpa teknisi dan tanpa instalasi kabel.

Baca Juga:

Pelanggan cukup menyalakan perangkat dan koneksi internet langsung aktif.

Director and Chief Commercial Officer Indosat Ooredoo Hutchison, Bilal Kazmi mengatakan Indosat HiFi Air dapat digunakan untuk kebutuhan harian keluarga seperti streaming, belajar online, hingga bekerja dari rumah.

"Saat musim mudik, perangkat yang sama bisa dibawa ke kampung halaman dan digunakan kembali tanpa perlu pemasangan ulang," ungkap Bilal Kazmi saat ditemui di Jakarta Pusat, Jumat (27/2).

Baca Juga:

Menurut dia, konektivitas adalah tentang memastikan setiap keluarga Indonesia dapat tetap terhubung, terutama di momen penting seperti Ramadan dan mudik.

"Kami terus memperluas layanan internet rumah berbasis fiber (FTTH) untuk menghadirkan koneksi yang andal. Namun, kami juga memahami tidak semua wilayah dapat langsung mengakses jaringan fiber. Karena itu, melalui Indosat HiFi Air, kami menghadirkan pilihan solusi internet rumah yang lebih praktis dan mudah digunakan, agar lebih banyak keluarga Indonesia tetap dapat menikmati koneksi yang baik di mana pun mereka berada,” katanya.

Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) menghadirkan solusi internet rumah yang lebih praktis dan fleksibel melalui Indosat HiFi Air.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI