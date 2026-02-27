Indosat HiFi Air, Internet Rumah yang Lebih Praktis, Bisa Dibawa Mudik Lebaran

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) menghadirkan solusi internet rumah yang lebih praktis dan fleksibilitas melalui Indosat HiFi Air.

Layanan tersebut dirancang untuk kebutuhan nyata pelanggan, praktis, dan siap digunakan kapanpun dibutuhkan.

Indosat HiFi Air adalah layanan internet rumah berbasis Fixed Wireless Access (FWA) yang dapat dipasang mandiri tanpa teknisi dan tanpa instalasi kabel.

Pelanggan cukup menyalakan perangkat dan koneksi internet langsung aktif.

Director and Chief Commercial Officer Indosat Ooredoo Hutchison, Bilal Kazmi mengatakan Indosat HiFi Air dapat digunakan untuk kebutuhan harian keluarga seperti streaming, belajar online, hingga bekerja dari rumah.

"Saat musim mudik, perangkat yang sama bisa dibawa ke kampung halaman dan digunakan kembali tanpa perlu pemasangan ulang," ungkap Bilal Kazmi saat ditemui di Jakarta Pusat, Jumat (27/2).

Menurut dia, konektivitas adalah tentang memastikan setiap keluarga Indonesia dapat tetap terhubung, terutama di momen penting seperti Ramadan dan mudik.

"Kami terus memperluas layanan internet rumah berbasis fiber (FTTH) untuk menghadirkan koneksi yang andal. Namun, kami juga memahami tidak semua wilayah dapat langsung mengakses jaringan fiber. Karena itu, melalui Indosat HiFi Air, kami menghadirkan pilihan solusi internet rumah yang lebih praktis dan mudah digunakan, agar lebih banyak keluarga Indonesia tetap dapat menikmati koneksi yang baik di mana pun mereka berada,” katanya.