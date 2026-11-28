jpnn.com, JAKARTA - Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) bersama UiPath terus mengembangkan teknologi otomatisasi berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk meningkatkan efisiensi pengendalian internal atas pelaporan keuangan.

Melalui inovasi tersebut, Indosat menargetkan pemangkasan waktu pengujian pengendalian keuangan hingga 85 persen, dari 107 menit menjadi hanya sekitar 16 menit.

Inisiatif itu juga berpotensi menghemat hampir 7.000 jam kerja per tahun, bergantung pada cakupan implementasi dan volume pengujian.

UiPath menyebutkan teknologi tersebut dirancang untuk mempercepat proses pengujian, meningkatkan pemantauan risiko, sekaligus memperkuat tata kelola perusahaan.

Inovasi tersebut bahkan telah mengantarkan Indosat meraih Silver Award dalam ajang UiPath AI Breakthrough Awards 2026.

Penghargaan itu diberikan atas konsep penerapan agentic AI dalam pengendalian keuangan yang mengedepankan tata kelola, integritas audit, dan akuntabilitas.

Saat ini, tim Business Assurance and Risk Management (BARM) Indosat mengelola hampir 550 pengendalian keuangan dan operasional.

Dalam proses pengujian, tim harus mengumpulkan berbagai bukti, memeriksa laporan SAP dan Oracle, meninjau dokumen persetujuan, hingga menyusun kertas kerja audit secara manual.