Indosat-Komdigi Perkuat Ekosistem Digital Papua Lewat GSIH di Jayapura

jpnn.com, BSD CITY - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) menghadirkan Garuda Spark Innovation Hub (GSIH) Jayapura di Indosat AI Experience Center (AIEC) Jayapura.

Kehadiran GSHI itu sebagai wadah untuk generasi muda Papua mengembangkan keterampilan digital dan terhubung dengan ekosistem teknologi nasional.

Selain itu, Garuda Spark juga untuk mempertemukan talenta digital dengan pemerintah, industri, akademisi, komunitas, dan jejaring teknologi nasional.



Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid menyaksikan secara langsung pengenalan Indosat Game Center Jayapura, yang menjadi bagian dari ekosistem GSIH di kota tersebut.

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Koneksi antara BSD dan Jayapura itu mencerminkan semangat GSIH untuk menghubungkan talenta dari berbagai daerah dengan ekosistem digital yang lebih luas.

Generasi muda Papua memiliki kesempatan untuk tidak hanya menggunakan teknologi, tetapi juga mengembangkan ide, menciptakan solusi, dan mengambil bagian dalam pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.

Meutya mengatakan Jayapura memiliki peran penting dalam pengembangan talenta digital di Papua.

"Dengan potensi generasi muda, akademisi, dan komunitas yang terus berkembang, Garuda Spark Innovation Hub diharapkan dapat menghubungkan semakin banyak talenta lokal dengan pembinaan, industri, dan peluang di tingkat nasional," ungkap Muetya.

Sementara itu, Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, menyambut kehadiran GSIH sebagai peluang untuk memperkuat kapasitas generasi muda Papua.