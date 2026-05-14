Indosat Masuk Daftar Fortune 100 Best Companies to Work For Level Asia Tenggara

Great Place To Work (GPTW) ASEAN & ANZ, bersama majalah Fortune, resmi merilis Fortune 100 Best Companies to Work For untuk regional Asia Tenggara edisi perdana.

Mereka memeringkatkan tempat kerja terluas di kawasan yang melibatkan lebih dari 550.000 karyawan di sepuluh negara Asia Tenggara, dengan lebih dari 1,3 juta pekerja yang diminta menilai tingkat kepercayaan, keadilan, dan dukungan di tempat kerja mereka.

Daftar ini disusun berdasarkan Trust Index Survey GPTW yang bersifat rahasia bukan atas dasar employer branding atau submisi perusahaan.

Dari Indonesia, Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) menjadi salah satu dari hanya dua perusahaan yang berhasil masuk.

IOH sendiri baru saja menjalani proses merger besar yang lazimnya ditandai gelombang pengunduran diri dan guncangan organisasi.

IOH justru mencatat bahwa seluruh talenta/karyawan dapat menerima proses integrasi/merger dengan baik, tanpa tingkat turnover yang signifikan pada posisi strategis, serta turut diiringi pertumbuhan EBITDA yang kuat.

Sebagai gambaran produktivitas karyawan di Indonesia, fenomena presenteeism atau hadir tapi tidak benar-benar terlibat, dengan persentase sekitar 41,2 persen yang mengindikasikan karyawan datang ke tempat kerja tapi tidak sepenuhnya fokus atau produktif.

Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat absenteeism (ketidakhadiran karyawan di tempat kerja) yang hanya 7,69 persen.