Indosat Ooredoo Hutchison Buka Pendaftaran Magang INSPIRE 2026
jpnn.com, JAKARTA - Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) membuka pendaftaran program magang nasional INSPIRE 2026 bagi mahasiswa tingkat akhir dari seluruh Indonesia.
Program ini dirancang untuk membekali peserta dengan pengalaman industri sebelum menyelesaikan studi.
Indosat Ooredoo Hutchison Apprenticeship Experience (INSPIRE) 2026 berlangsung selama enam bulan, mulai April hingga Oktober 2026.
Program ini terbuka bagi mahasiswa aktif S1 semester 6–8 dari seluruh jurusan yang memiliki minat pada bidang teknologi dan bisnis.
Dalam program tersebut, peserta akan terlibat langsung dalam proyek bisnis di lingkungan industri telekomunikasi.
Mereka juga berkesempatan berkolaborasi dengan tim profesional di fungsi teknologi dan komersial perusahaan.
Selain pengalaman kerja, peserta akan mendapatkan pendampingan dari mentor internal serta mengikuti workshop pengembangan keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan industri.
Pembekalan ini ditujukan untuk meningkatkan kesiapan mahasiswa memasuki dunia kerja.
Indosat Ooredoo Hutchison buka magang INSPIRE 2026 bagi mahasiswa tingkat akhir.
