Indosat Respons Soal Sinyal Hilang & Internet Mati, Silakan Disimak




Logo Indosat Ooredoo. ilustrasi. Foto: dok Indosat

jpnn.com, JAKARTA - Indosat Ooredoo buka suara terkait gangguan sinyal dan internet yang tidak bisa diakses sejak Selasa (2/9) siang.

Akibatnya pelangga tidak bisa mengakses semua layanan di smartphone-nya.

Laporan di media sosial X dan situs downdetector.id menunjukkan keluhan terbanyak datang dari Semarang, Yogyakarta, Sleman, Jakarta, Surakarta, Surabaya, Ancol, Magelang, hingga Klaten.

Director & Chief Technology Officer, Indosat Ooredoo Hutchison Desmond Cheung meminta maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan di wilayah Solo dan sekitarnya.

Dia mengaku bahwa jaringan layanannya itu sedang mengalami gangguan.

"Kami mohon maaf sebagian pelanggan Indosat Ooredoo Hutchison akibat adanya gangguan layanan. Pengalaman pelanggan adalah prioritas utama kami," ungkap Desmond dalam siaran persnya, Selasa (2/9).

Menurut dia, jaringan yang mengalami masalah di sejumlah wilayah sudah bisa diakses kembali.

Dia mengimbau kepada pelanggan yang masih mengalami kendala agar bisa menghubungi layanan IM3.

"Saat ini seluruh layanan sudah kembali normal. Apabila pelanggan masih menghadapi kendala, segera hubungi pusat layanan pelanggan melalui, IM3 Contact Center dan Tri Contact center agar dapat menerima bantuan langsung dari tim Customer Service kami," kata Desmond.

