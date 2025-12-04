Indosat Sebut Jaringan Telekomunikasi di Aceh-Sumatra Kembali Normal

jpnn.com, SUMATERA UTARA - Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) langsung bergerak cepat memulihkan jaringan telekomunikasi di sejumlah wilayah yang terdampak banjir.

Selain perbaikan jaringan selurer, mereka juga menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Director and Chief Technology Officer Indosat Ooredoo Hutchison, Desmond Cheung mengatakan tantangan pemulihan jaringan itu cukup kompleks karena pemadaman listrik, akses jalan yang terputus, serta kerusakan jalur fiber akibat banjir dan longsor.

Dia menjelaskan situasi kritis seperti ini, prioritas Indosat adalah mempercepat pemulihan dengan tetap mengedepankan keselamatan tim.

"Kami mengoperasikan genset permanen maupun portabel dengan tambahan pasokan BBM untuk mengatasi pemadaman listrik, sekaligus menyediakan satellite link pada hub-hub utama untuk memulihkan transmisi ketika jalur fiber terputus,” ujarnya.

Sejak bencana, Indosat berupaya meminimalisir dampak gangguan layanan telekomunikasi agar masyarakat tetap bisa terhubung dengan keluarga dan memperoleh informasi penting selama masa darurat.

Upaya ini sejalan dengan komitmen Indosat untuk menghadirkan layanan yang andal, termasuk pada saat masyarakat menghadapi situasi paling menantang.

Lebih lanjut, Desmond menambahkan seluruh upaya ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari gotong royong lintas sektor.