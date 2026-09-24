IndoTravelStore Dorong Pariwisata Asia dengan Inovasi AI dan Digital

jpnn.com, JAKARTA - IndoTravelStore Wholesaler kembali menggelar The Biggest Travel Agent Workshop 2026 dengan tema “Driving Innovation in Asia’s Travel Industry” sebagai upaya mendorong inovasi dan transformasi digital di industri perjalanan.

Kegiatan tersebut digelar di tengah tantangan industri pariwisata, mulai dari kondisi geopolitik global, kenaikan harga bahan bakar, hingga pelemahan nilai tukar rupiah yang berdampak terhadap permintaan perjalanan internasional.

Namun, IndoTravelStore menyebut jumlah wisatawan yang dilayani tetap mengalami peningkatan sepanjang 2026.

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Dalam workshop tersebut, IndoTravelStore memperkenalkan ITSy, AI Brand Ambassador yang pada tahap awal dikembangkan sebagai Agent Service Assistant. Teknologi ini dirancang untuk membantu agen perjalanan memperoleh layanan secara lebih cepat dan efisien.

Melalui WhatsApp Contact Centre IndoTravelStore, agen perjalanan dapat berkomunikasi dengan ITSy untuk mendapatkan informasi dan layanan yang dibutuhkan.

Pengembangan tersebut menjadi bagian dari langkah perusahaan dalam mengintegrasikan teknologi Artificial Intelligence (AI) ke dalam layanan perjalanan.

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IndoTravelStore juga akan melanjutkan pengembangan teknologi melalui versi terbaru ITS-Booking, platform reservasi perusahaan.

Transformasi digital tersebut ditujukan untuk menciptakan proses pelayanan yang lebih cepat, terintegrasi, dan dapat menyesuaikan dengan pertumbuhan bisnis serta kebutuhan industri.