IndoTravelStore Perkuat UMKM Lewat Workshop Travel Agent Terbesar

jpnn.com, JAKARTA - IndoTravelStore Wholesaler kembali menggelar kegiatan tahunan “The Biggest Travel Agent Workshop 2025” dengan tema Explore More, Grow Bigger. Acara yang berlangsung di Hotel Ciputra Jakarta ini diikuti 600 agen perjalanan dari seluruh Indonesia.

Workshop kali ini terselenggara berkat kolaborasi dengan sejumlah mitra, di antaranya Asuransi Tokio Marine Indonesia, KoreaTravelStore, Fullmoon Paradise Tour Thailand, Malaysia Airlines, dan Korea Tourism Organization Jakarta, serta didukung Amadeus Indonesia.

Rangkaian kegiatan meliputi sesi business matching, seminar product knowledge, hingga celebration night.

Dalam sesi business matching, hadir berbagai seller internasional, seperti Painters Show dari Korea, Calypso Cabaret Bangkok dari Thailand, serta Expedia TAAP.

Melalui program ini, peserta diharapkan dapat memperluas wawasan produk wisata sekaligus meningkatkan kualitas layanan dan penjualan mereka.

Pada kesempatan yang sama, IndoTravelStore meluncurkan produk terbaru ITS-Booking+, sebuah platform yang memungkinkan agen perjalanan memesan tiket pesawat, tiket kereta api, hotel, hingga asuransi perjalanan dengan harga kompetitif.

“Dengan ITS-Booking+, kami ingin memberdayakan UMKM travel agent agar bisa bersaing dengan online travel agent dan tetap tumbuh di era digital," kata Sunaryo Oentara, CEO IndoTravelStore Wholesaler, dalam keterangannya, Jumat (3/10).

Acara juga ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara IndoTravelStore dan Asuransi Tokio Marine Indonesia. Kerja sama strategis ini melahirkan produk perlindungan perjalanan terkait penolakan atau keterlambatan visa.