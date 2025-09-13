Indra Gunawan Puji Prabowo Bentuk Kementerian Haji dan Umrah, BPKH Siap Membantu
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Badan Pelaksana BPKH Indra Gunawan mengapresiasi Prabowo Subianto sebagai satu-satunya presiden yang kembali mengangkat Menteri Haji.
Menurut Indra, jabatan tersebut dulu pernah ada dalam Kabinet Dwikora pada 1965 yang awalnya bernama Menteri Urusan Haji.
Jabatan tersebut kemudian dihapus setahun kemudian atau pada 1966.
Selanjutnya pada 2025, jabatan tersebut dibentuk kembali sebagai Menteri Haji dan Umrah.
Indra menyampaikan itu dalam Public Lecture bertajuk 'Pengelolaan Dana Haji Berkeadilan dan Berkelanjutan pada Investasi Surat Berharga BPKH' di Auditorium Prof. Dr. Suwito, M.A.
“Di antara negara muslim dunia, hanya Presiden Prabowo dan Indonesia yang memiliki atensi khusus dengan membentuk Kementerian Haji dan Umrah,” kata Indra dalam keterangannya, Sabtu (13/9).
Terlebih, menteri yang diangkat adalah Kiai Gus M. Irfan Yusuf yang merupakan keturunan Hadratussyaikh Hasyim Asyari dan Wakil Menteri Dahnil Azhar.
Dia menyebutkan BPKH siap bahu membahu mendukung Kementerian Haji dan Umrah, sehingga masalah perhajian dengan biaya yang masih dirasa mahal (Rp 89 juta per jemaah pada 2025) dan durasi antrean panjang (25-49 tahun) dapat diatasi.
Indra Gunawan mengapresiasi Prabowo Subianto sebagai satu-satunya Presiden yang kembali mengangkat jabatan Menteri Haji.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Seusai dari UEA dan Qatar, Prabowo Tiba di Bali untuk Cek Lokasi Terdampak Banjir
- Netizen Menggaungkan Tuntutan 17+8, Bagaimana Fakta di Lapangan?
- Tanpa Ricuh, Aksi Damai Jadi Contoh Demokrasi Sehat
- HUT ke-47 KB FKPPI, Ibas Ajak Anak Kolong Terus Membangun Negeri
- Rencana Prabowo Mereformasi Polri Mendapat Dukungan
- Bertemu Emir Qatar, Prabowo Sampaikan Duka Mendalam Atas Serangan Israel