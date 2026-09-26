Indra Kenz Bebas Bersyarat, Korban Ungkap Masalah Ganti Rugi oleh Pihak Paguyuban

jpnn.com, JAKARTA - Indra Kesuma alias Indra Kenz dikabarkan bebas bersyarat terkait kasus investasi bodong platform Binomo. Pihak korban menyinggung soal pembagian ganti rudi dalam perkara tersebut.

Pengacara korban, Irsan Gusfrianto mengungkapkan bahwa pihaknya berharap Indra Kenz tidak mengulangi kembali perbuatannya yang merugikan orang banyak.

"Untuk kepastian benar tidaknya indra kenz bebas bersyarat kami dari kuasa hukum korban belum tau persis bang. Kalaupun benar dia sudah bebas besyarat, kami berharap kejadian seperti kemarin tidak terulang lagi," kata Irsan saat dihubungi, Sabtu (26/9).

Irsan menyebut untuk penggantian kerugian para korhan sebenarnya sudah dibagi dari aset yang disita dalam perkara Indra Kenz. Namun, katanya, sampai dewasa ini, masih mengalami permasalahan oleh pihak paguyuban.

"Hanya saja, masih bermasalah sampai sekarang terkait pembagian yang di lakukan oleh pihak penguyuban," ujarnya.

Bahkan, kata Irsan, terkait permasalahan pergantian rugi para korban tersebut, pihaknya sudah melaporkan ke Bareskrim Polri.

"Masalah tersebut sudah kami laporkan ke bareskrim polri dengan Laporan Polisi Nomor : STTL/184/IV/2025/Bareskrim tertanggal 22 April 2025," ucapnya.

Sebelumnya, Indra Kesuma, atau yang akrab disapa Indra Kenz, dikabarkan bebas dari tahanan atas kasus investasi bodong platform Binomo. Kabar kebebasan tersebut terungkap setelah sahabatnya, Paris Pernandes, mengunggah momen pertemuan haru di antara keduanya.