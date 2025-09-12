Indra L Bruggman Sedang Malas Syuting Sinetron, Ini Alasannya
jpnn.com, JAKARTA - Aktor Indra L Bruggman mengaku sedang malas menerima tawaran syuting sinetron.
Pengakuan tersebut disampaikannya saat menjadi bintang tamu Brownis di Trans TV baru-baru ini.
"Lebih malas syuting," kata Indra L Bruggman, Rabu (10/9).
Pria berusia 44 tahun itu lantas membeberkan alasan dirinya malas main sinetron belakangan ini.
Bukan soal honor atau waktu, Indra L Bruggman justru menyoroti kualitas cerita dari sinetron itu sendiri.
"Kalau ceritanya, enggak sesuai dengan yang kita mau," jelas pemain sinetron Jinny Oh Jinny itu.
Oleh sebab itu, Indra L Bruggman sangat selektif ketika mendapat tawaran syuting sinetron.
Dia harus menimbang kualitas production house, sutradara, hingga cerita yang terkonsep dengan baik.
Aktor Indra L Bruggman mengaku sedang malas menerima tawaran syuting sinetron. Apa alasannya?
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Perdana Syuting Sinetron Bareng, Tamara Tyasmara dan Anrez Adelio Pamer Keakraban
- Tamara Tyasmara Ketakutan Saat Syuting Dalam Kolam, Ini Sebabnya
- Anrez Adelio Tampil di Sinetron Baru ANTV Berjudul 'Rindu Tak Berujung'
- ANTV Bagi-Bagi Uang Belanja, 10 Pemirsa Beruntung Raih Hadiah Rp 250 Ribu
- Pemain Sinetron Berinisial MR Ditangkap Polisi, Ini Kasusnya
- Catatan Hati Perempuan Malam Ini, Bisnis Melejit, Rumah Tangga Menjerit