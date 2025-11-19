Indra Sjafri Belum Bisa Pastikan Membawa Pemain Diaspora ke SEA Games 2025

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia masih belum pasti membawa pemain-pemain diaspora pada ajang SEA Games 2025.

Pelatih Timnas Indonesia, Indra Sjafri mengungkapkan bahwa pihaknya masih menunggu kabar dari PSSI yang saat ini tengah melakukan lobi ke beberapa tim di Eropa.

“Saya harus klarifikasi, semua pemain abroad karena SEA Games ini bukan FIFA Matchday, saya belum bisa memastikan bahwa benar-benar nanti akan bergabung.”

“PSSI dalam hal ini ketua umum dengan timnya lagi mencoba dan suratnya sudah kami sampaikan ke klub mereka masing-masing. Mudah-mudahan hal baik nanti akan bisa kami dapatkan," ujar Indra.

Juru taktik kelahiran 2 Februari 1963 itu mengaku belum mengetahui jika kelak Ivar Jenner dan Marselino Ferdinan bakal bergabung.

Keduanya kebetulan masuk dalam daftar panjang yang diberikan federasi kepada NOC Indonesia untuk bisa bermain di SEA Games 2025.

Untuk itu Indra tidak ingin berspekulasi dan menunggu keputusan akhir dari PSSI perihal lobi yang dilakukan untuk bisa melepas pemain buat SEA Games 2025.

“Jangan dulu bilang tadi Ivar dan Marselino sudah pasti, belum pasti.”