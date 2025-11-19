Indra Sjafri Blak-blakan Mengaku Butuh Pemain Ini, Berharap PSSI Merayu Klub
jpnn.com - JAKARTA – Pelatih Timnas U-23 Indonesia Indra Sjafri menilai Ivar Jenner bermain bagus dalam dua pertandingan uji coba melawan Mali, termasuk di leg kedua yang berakhir seri 2-2 di Stadion Pakansari, Bogor, Selasa (18/11) malam WIB.
Karena itu, Indra Sjafri mengatakan timnya membutuhkan Ivar Jenner pada SEA Games 2025 Thailand bulan depan.
"Yang jelas dua game plan berbeda (dari dua pertandingan), Ivar melakoni dengan baik. Saya pikir kita butuh dia," kata Indra pada jumpa pers setelah pertandingan di Stadion Pakansari, Selasa.
Dia berharap PSSI melakukan tugasnya dengan baik, untuk merayu klub Ivar, FC Utrecht, guna melepas pemainnya ke SEA Games 2025.
Hal ini perlu dilakukan PSSI karena pesta olahraga terbesar se-Asia Tenggara ini tidak masuk kalender internasional FIFA sehingga klub-klub berhak tak melepas pemainnya.
"Makanya, doakan saja nanti PSSI bisa melakukan pembicaraan yang baik supaya nanti Ivar bisa bermain di SEA Games 2025," tambah Indra, pelatih asal Batang Kapas, Sumatera Barat.
Ivar sendiri menilai timnya menjalankan dua taktik berbeda dalam dua laga melawan Mali, dalam sistem bermain empat bek dan lima bek.
Dari dua laga ini, Ivar Jenner bemain penuh dan tak tergantikan sebagai pemain tengah.
Pelatih Timnas U-23 Indonesia Indra Sjafri mengaku membutuhkan pemain ini untuk laga di SEA Games 2025 Thailand.
