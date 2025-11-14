Indra Sjafri Dihadapkan Situasi Sulit saat Timnas Indonesia Lawan Mali U-22
jpnn.com - Timnas U-23 Indonesia dijadwalkan melakoni laga uji coba melawan Mali U-22 sebagai bagian dari persiapan menuju SEA Games 2025.
Seleksi Ketat 30 Pemain
Pelatih Timnas Indonesia Indra Sjafri menyebut bahwa laga tersebut menjadi ajang menyeleksi pemain yang akan dibawa ke pesta olahraga Asia Tenggara tersebut.
"Dari 30 nama yang kami panggil, uji coba melawan Mali U-22 akan kami jadikan sarana memvalidasi 23 pemain yang akan dibawa ke SEA Games 2025," ujar pelatih kelahiran 2 Februari 1963 itu.
Sejauh ini, Timnas Indonesia telah melakukan beberapa persiapan, mulai dari tes kesehatan hingga psikotes untuk mendapatkan pemain terbaik.
Mantan pelatih Bali United tersebut berharap anak asuhnya mampu mengembangkan diri melalui taktik dan strategi yang diberikan.
"Kami ingatkan kepada pemain agar tidak hanya text book terhadap apa yang sudah diberikan."
"Saya ingin pemain berinovasi dan mampu memberikan respons yang tepat terhadap situasi di lapangan," ungkap pria asal Pesisir Selatan tersebut.
Publik Nantikan Racikan Indra Sjafri
Menarik ditunggu racikan Indra Sjafri pada pertandingan melawan Mali yang rencananya digelar pada Sabtu (15/11/2025) di Stadion Pakansari, Bogor.
Pelatih Timnas Indonesia, Indra Sjafri jadikan laga uji coba melawan Mali sebagai ajang seleksi 23 pemain untuk SEA Games 2025
