Indra Sjafri Dikejar Waktu! Segunung PR Timnas Indonesia Menjelang SEA Games 2025

jpnn.com - Timnas Indonesia masih punya banyak pekerjaan rumah menjelang tampil di SEA Games 2025.

Pelatih Indra Sjafri menilai permasalahan utama Skuad Garuda Muda terdapat di lini serang, yang belum menunjukkan ketajaman optimal.

Lini Serang Jadi Sorotan Utama Indra Sjafri

"Dari data statistik, kami punya beberapa penguasaan bola, tetapi tidak terjadi gol."

"Ini akan kami bedah dengan para pemain, kami berkesimpulan itu yang harus kami perbaiki," ujar mantan pelatih Bali United itu.

Raven dan Hokky Belum Penuhi Ekspektasi

Saat ini, komposisi penyerang Garuda Muda diisi oleh Jens Raven dan Hokky Caraka.

Namun, keduanya dinilai belum mampu memberikan dampak signifikan bagi ketajaman lini depan Timnas Indonesia.

"Kami akan memperbaiki aspek serangan dalam sesi latihan berikutnya. Berdasarkan data yang kami miliki, evaluasi akan terus kami lakukan," ujar pelatih asal Pesisir Selatan itu.

Dua Laga Tanpa Kemenangan Jadi Alarm

Timnas U-23 Indonesia sendiri tanpa kemenangan dalam dua laga uji coba melawan India, yang digelar di Stadion Madya, Senayan.