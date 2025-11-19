Indra Sjafri Mantapkan Peran Ivar Jenner di Timnas U-23 Indonesia

jpnn.com - Ivar Jenner mengaku tersanjung setelah ditunjuk menjadi kapten Timnas U-23 Indonesia pada laga persahabatan melawan Mali U-22.

Gelandang kelahiran 10 Januari 2004 itu tak merasa terbebani meski mendapat amanah besar menggantikan peran yang sebelumnya diemban Kadek Arel Priyatna.

Ivar Jenner Nikmati Peran Baru Sebagai Kapten

Seluruh elemen tim, mulai dari pemain, pelatih hingga ofisial, memberikan dukungan kepada Ivar sehingga dia merasa nyaman dalam menjalankan tanggung jawab tersebut.

"Saya tidak merasa tertekan. Coach Indra Sjafri sangat baik kepada saya."

"Dia mengharapkan kerja keras dan kepemimpinan, dan saya bisa membantu pemain lain," ujar pemain asal klub FC Utrecht itu.

Peran Vital Ivar Jenner untuk Garuda Muda

Ivar dinilai sebagai pemain berpengalaman setelah mengoleksi 21 caps bersama Timnas senior sejak 2023.

Pengalamannya kembali dibutuhkan setelah tampil mengesankan pada Piala Asia U-23 2024.

Saat itu, bersama skuad asuhan Shin Tae-yong, Ivar Jenner menjadi bagian penting keberhasilan Garuda Muda menembus empat besar ajang akbar sepak bola benua Kuning tersebut.