Indra Sjafri Pimpin Timnas U-23 Indonesia di SEA Games, Nasib Gerald Vanenburg Terjawab
jpnn.com - Teka-teki soal siapa pelatih Timnas U-23 Indonesia di SEA Games 2025 akhirnya terjawab.
PSSI memastikan bahwa Gerald Vanenburg masih memegang jabatan pelatih Timnas U-23.
"Coach Gerald dikontrak oleh PSSI, dia sebagai pelatih Timnas U-23. Dan itu tetap, nasibnya tetap sampai dengan berakhirnya kontrak,” ujar Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali.
Namun, untuk SEA Games 2025, federasi mengambil langkah berbeda dengan menunjuk Indra Sjafri.
Sebelumnya, selama memimpin Garuda Muda sejak awal 2025, Vanenburg pernah membawa Indonesia melaju hingga final Piala AFF U23.
Akan tetapi, pelatih asal Belanda itu gagal membawa Indonesia lulus ke putaran final Piala Asia U-23 2026.
PSSI menilai SEA Games membutuhkan sosok dengan pengalaman khusus. Nama yang dianggap paling tepat ialah Indra Sjafri.
Indra merupakan pelatih yang sudah berulang kali menorehkan prestasi di ajang kelompok umur Asia Tenggara.
Teka-teki soal siapa pelatih Timnas U-23 Indonesia di SEA Games 2025 akhirnya terjawab.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- PSSI Tunjuk Indra Sjafri Jadi Pelatih Timnas Indonesia di SEA Games 2025
- Panaskan Mesin Menjelang SEA Games 2025, Rivan Nurmulki Main di Vietnam
- Bahas Persiapan SEA Games 2025, Menpora Erick Thohir Sampaikan 2 Poin Penting
- NOC Minta Kepastian Anggaran dari Menpora Erick Thohir Menjelang SEA Games
- Four Nations Cup 2025: Timnas Futsal Indonesia Simpan Modal Berharga Menjelang SEA Games
- Bukan Sekadar Skill, Indra Sjafri Bongkar 4 Pilar Sukses Pesepak Bola Muda Indonesia