Indra Sjafri Realistis Perihal Hasil Timnas Indonesia di SEA Games 2025

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia U-22 bertekad mempertahankan medali emas saat berlaga pada ajang SEA Games 2025.

Target tersebut tidak mudah mengingat skuad Garuda Muda akan bermain menghadapi lawan tangguh mulai dari Vietnam, Malaysia, hingga tua rumah Thailand.

Pelatih Timnas Indonesia Indra Sjafri mengungkapkan bahwa target yang diemban tidak mudah mengingat mempertahankan lebih sulit ketimbang memperoleh.

“Semua orang tentu ingin medali emas, tetapi kami juga harus realistis. Kami bermain di Thailand,” kata Indra.

“Semua pemain sesuai dengan arahan ketua umum harus bermain maksimal,” ujar pelatih kelahiran 2 Februari 1963 itu.

Timnas Indonesia U-22 terus mempersiapkan diri menghadapi ajang akbar olahraga antarnegara Asia Tenggara.

Dijadwalkan peraih medali emas SEA Games 2023 itu akan melakoni laga uji coba melawan Mali U-22 pada Sabtu (15/11) dan Selasa (18/11) mendatang.

Laga persahabatan tersebut menjadi latihan terakhir jelang keberangkatan skuad Garuda Muda pada akhir November mendatang.