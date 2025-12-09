Indra Sjafri Ungkap Keunggulan Filipina Sebelum Tumbangkan Timnas Indonesia
jpnn.com - Pelatih Timnas Indonesia Indra Sjafri menilai Filipina diuntungkan sebelum jumpa anak asuhnya pada lanjutan Grup C SEA Games 2025.
Juru taktik kelahiran 2 Februari 1963 itu menyebut Reyes Sandro dan kolega memiliki modal bagus seusai menang atas Myanmar dengan skor 2-0.
Filipina Bermodal Kemenangan atas Myanmar
Kemenangan tersebut membuat tim asuhan Mcpherson Garrath tampil tanpa beban menghadapi skuad Garuda Muda.
Terbukti, Filipina mampu meraih kemenangan tipis 1-0 atas Timnas Indonesia di 700th Anniversary Stadium, Chiang Mai, Senin (8/12/2025).
"Filipina datang ke laga ini dengan kemenangan melawan Myanmar. Mereka bermain sangat baik," ujar manajer asal Pesisir Selatan itu.
Dengan hasil yang diraih melawan Timnas Indonesia, Filipina sukses menembus semifinal SEA Games 2025 dengan status juara Grup C.
Raihan tersebut sejatinya mengejutkan mengingat sejak awal Filipina tidak diunggulkan untuk menjadi juara grup.
Filipina Ukir Sejarah
Hasil yang diraih Filipina pada SEA Games 2025 juga mengukir sejarah baru. Pasalnya, terakhir kali mereka melaju ke semifinal terjadi pada edisi 1991 silam.
Pelatih Timnas Indonesia, Indra Sjafri menilai Filipina diuntungkan sebelum jumpa anak asuhannya, Senin (8/12)
