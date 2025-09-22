menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Indramayu Bakal Gelar Pilkades Digital pada Desember Ini

Indramayu Bakal Gelar Pilkades Digital pada Desember Ini

Indramayu Bakal Gelar Pilkades Digital pada Desember Ini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Warga Desa Tajurhalang menggunakan hak pilih pada pemilihan Kepala Desa Tajurhalang di Lapangan Pasar Kapuk, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Minggu (12/3). Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jabar Ade Afriandi mengatakan, Kemendagri telah membalas surat permohonan Gubernur Jabar Nomor 7458/PMD.01.02/PEMOTDA tentang permohonan penyelenggaraan Pilkades.

Melalui surat balasan itu, Kemendagri memberi lampu hijau bagi Jabar untuk menerapkan teknologi digital di Pilkades.

“Tanggal 17 September surat dari Gubernur Jawa Barat sudah dijawab, Pak Mendagri (Tito Karnavian) menyetujui usulan Jawa Barat (menggelar Pilkades digital),” kata Ade, Senin (22/9).

Baca Juga:

Ade menjelaskan, dalam permohonan itu ada 528 desa di Jabar yang akan menggelar Pilkades pada 2026 mendatang.

Dari jumlah itu, Indramayu jadi yang paling dekat menggelar Pilkades di 139 desa pada Desember 2025 nanti.

"Yang Indramayu insyaallah berarti bulan Desember itu pemungutan suaranya. Jadi mulai dari minggu sekarang dipersiapkan. Pertama langkahnya, BPD memberitahukan ke kepala desa habis masa jabatan, kemudian membentuk panitia Pilkades," ungkapnya.

Baca Juga:

Setelah pemungutan suara rampung, kepala desa terpilih di Indramayu baru akan dilantik pada 1 Februari 2026.

Ade menegaskan, Pilkades di Indramayu akan menjadi proyek percontohan pelaksanaan Pilkades digital.

Kemendagri resmi memberi lampu hijau setelah membalas surat permohonan Gubernur Jawa Barat soal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) digital di Jabar.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI