inDrive Hadirkan Platform Iklan untuk Dukung Ekosistem Ride-Hailing

inDrive Hadirkan Platform Iklan untuk Dukung Ekosistem Ride-Hailing

inDrive Hadirkan Platform Iklan untuk Dukung Ekosistem Ride-Hailing
Platform inDrive Ads untuk memperkuat bisnis dan menjaga layanan tetap terjangkau. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan di bidang transportasi, inDrive meluncurkan inDrive Ads sebagai platform periklanan terbaru untuk mendukung pertumbuhan bisnis berkelanjutan.

Inisiatif ini juga ditujukan untuk menjaga layanan tetap terjangkau bagi pengguna serta mempertahankan komisi rendah bagi pengemudi.

Saat ini, inDrive Ads telah hadir di 20 negara utama dan menjangkau sebagian besar basis pengguna aktif bulanan inDrive.

Sepanjang tahun ini, inDrive menargetkan perluasan layanan tersebut ke seluruh negara tempat perusahaan beroperasi.

Communication Manager inDrive, Wahyu Ramadhan, mengatakan peluncuran inDrive Ads merupakan upaya perusahaan dalam membangun ekosistem bisnis jangka panjang.

“Produk ini merupakan upaya kami untuk mendukung ekosistem bisnis berkelanjutan dalam jangka panjang,” ujarnya.

Dia menambahkan, sebagian ruang iklan akan dialokasikan untuk program sosial dan komunitas internal.

“Sebagian ruang iklan juga akan dialokasikan untuk program-program sosial dan inisiatif komunitas internal inDrive,” katanya.

Platform inDrive Ads untuk memperkuat bisnis dan menjaga layanan tetap terjangkau.

