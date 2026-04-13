inDrive Pertahankan Posisi Nomor Dua Dunia, Pengguna di Indonesia Meningkat

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan ride-hailing global inDrive mempertahankan posisinya sebagai aplikasi dengan unduhan terbanyak kedua di dunia selama empat tahun berturut-turut.

Capaian tersebut berdasarkan laporan Sensor Tower yang juga mencatat peningkatan signifikan jumlah pengguna di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Di pasar domestik, inDrive mencatat pertumbuhan pengguna dua digit pada 2026, dibandingkan tahun sebelumnya.

Peningkatan ini mencerminkan tingginya permintaan terhadap layanan transportasi digital yang menawarkan transparansi dan fleksibilitas bagi pengguna.

Selain itu, inDrive juga naik ke peringkat keempat sebagai aplikasi paling banyak diunduh secara global dalam kategori travel.

Posisi tersebut meningkat dari peringkat kelima pada tahun sebelumnya, menandakan pertumbuhan penggunaan aplikasi secara global.

Sejak diluncurkan, aplikasi ini telah diunduh lebih dari 400 juta kali dan beroperasi di lebih dari 1.000 kota di 48 negara.

Model bisnis yang mengusung negosiasi langsung antara pengemudi dan penumpang menjadi salah satu keunggulan utama platform ini.