Industri Asuransi Diprediksi Cerah, Qoala Plus Edukasi Tenaga Pemasar dan Mitra

jpnn.com, JAKARTA - Memasuki 2026, industri asuransi nasional diprediksi akan terus tumbuh positif di angka 5-7% seiring dengan penguatan kinerja sektor keuangan.

Oleh karenanya diperlukan tenaga pemasar dan mitra asuransi yang berkualitas sehingga bisa mengedukasi pasar.

Merespons hal itu, Qoala Plus resmi mengadakan Qonnect+ 2026 “Be a Super Agent” sebagai wadah edukasi bagi para tenaga pemasar dan mitra asuransi.

Program ini dilaksanakan secara langsung di lima kota besar, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, dan Medan.

Melalui forum ini, para mitra dibekali pemahaman mendalam mengenai dinamika pasar tahun 2025 serta proyeksi pembaharuan regulasi tahun 2026, termasuk aturan mengenai modal setor minimum perusahaan asuransi, lisensi keagenan, hingga regulasi asuransi wajib kendaraan bermotor.

"Sebagai pialang asuransi yang terdaftar di OJK, Qoala Plus terus melakukan inovasi teknologi untuk mempermudah distribusi produk," kata Head of Business Qoala Plus, Tirto Utomo, Rabu (4/3).

Dia menyebutkan, hingga tahun 2025, Qoala Plus berhasil mendistribusikan ribuan polis asuransi yang mencakup sektor kendaraan bermotor, properti, pengiriman barang, alat berat, hingga kesehatan korporasi.

Berkat performanya, unit bisnis dari PT Mitra Jasa Pratama ini berhasil meraih predikat sebagai salah satu pialang asuransi nasional terbesar serta masuk dalam daftar World’s Top 30 Insurtech Companies versi CNBC dan Statista