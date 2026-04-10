Industri Cold Chain Kian Berkembang, Mitsubishi Fuso Siap Topang Logistik Modern

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) sebagai Agen Pemengan Merek (APM) Mitsubishi Fuso menegaskan pihaknya akan mendukung bisnis cold chain atau rantai yang dinilai memiliki potensial di Indonesia.

Dalam mendukung bisnis tersebut, Mitsubishi Fuso menyediakan berbagai varian kendaraan niaga mulai dari truk ringan, besar hingga layanan purnajual yang tersebar di Indonesia guna mendukung para pebisnis dalam menjalankan usahanya.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Sales and Marketing Director PT KTB Aji Jay dalam acara talk show bertajuk Peluang dan Tantangan Industri Cold Chain di Indonesia pada ajang GIICOMVEC 2026, JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (9/4).

“Bisnis logistik, khususnya cold chain, membutuhkan kendaraan yang andal dan fleksibel. Oleh karena itu, kami memahami pelaku usaha membutuhkan kendaraan andal. Kami hadir dengan pilihan kendaraan yang lengkap dan dukungan layanan purnajual di 225 titik di seluruh Indonesia,” ujar Aji Jay.

Dia menambahkan seluruh jaringan itu memiliki mekanik yang terlatih. Itu untuk memastikan operasional pelanggan tetap berjalan tanpa hambatan.

Dia menuturkan KTB memiliki mekanik yang bisa mengatasi untuk Cold Storage-nya.

Selain itu, kata dia, Mitsubishi Fuso tengah mengembangkan layanan one stop servis khusus kendaraan cold chain.

Menurut Aji, perusahaan juga menghadirkan fitur digital untuk memantau kondisi kendaraan dan suhu muatan secara real time.