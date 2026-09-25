menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » Industri Estetika Berkembang Pesat, Dermaesthetics Academy Buka Pusat Edukasi

Industri Estetika Berkembang Pesat, Dermaesthetics Academy Buka Pusat Edukasi

Industri Estetika Berkembang Pesat, Dermaesthetics Academy Buka Pusat Edukasi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Dermaesthetics Academy membuka pusat edukasi untuk pengembangan kompetensi dan keahlian bidang estetika. Foto: Tim Dermaesthetics Academy

jpnn.com, BEKASI - Dermaesthetics Academy membuka pusat edukasi untuk pengembangan kompetensi dan keahlian bidang estetika di Kawasan Bekasi Central Business District (BCBD).

Mengusung misi Where Expertise Meets Aesthetic Innovation, akademi ini menghadirkan rangkaian edukasi, talkshow, dan live treatment demonstration.

Kepala Program Studi Dermaesthetics Academy sekaligus Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Lilik Norawati menilai perkembangan dunia estetika medis berjalan sangat cepat.

Baca Juga:

Kemajuan teknologi saat ini membuat pilihan treatment semakin beragam dan kebutuhan pasien menjadi makin spesifik.

Oleh karena itu, Lilik menyebut para dokter dituntut tidak hanya mengikuti perkembangan zaman, tetapi juga memahami ilmu serta menguasai teknik di balik setiap tindakan.

"Itulah yang menjadi dasar hadirnya Dermaesthetics Academy." ujar Lilik di Bekasi, baru-baru ini.

Baca Juga:

Rangkaian acara peresmian ini juga menghadirkan sesi talkshow bersama Stiven Eli selaku direktur Dermaesthetics Academy serta kelas edukasi dan demonstrasi perawatan.

Melalui sesi edukasi tersebut, para peserta dapat memperoleh pemahaman mendalam mengenai konsep dan prinsip dalam praktik estetika.

Dermaesthetics Academy membuka pusat edukasi untuk pengembangan kompetensi dan keahlian bidang estetika.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI