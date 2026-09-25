Industri Estetika Berkembang Pesat, Dermaesthetics Academy Buka Pusat Edukasi

jpnn.com, BEKASI - Dermaesthetics Academy membuka pusat edukasi untuk pengembangan kompetensi dan keahlian bidang estetika di Kawasan Bekasi Central Business District (BCBD).

Mengusung misi Where Expertise Meets Aesthetic Innovation, akademi ini menghadirkan rangkaian edukasi, talkshow, dan live treatment demonstration.

Kepala Program Studi Dermaesthetics Academy sekaligus Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Lilik Norawati menilai perkembangan dunia estetika medis berjalan sangat cepat.

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Kemajuan teknologi saat ini membuat pilihan treatment semakin beragam dan kebutuhan pasien menjadi makin spesifik.

Oleh karena itu, Lilik menyebut para dokter dituntut tidak hanya mengikuti perkembangan zaman, tetapi juga memahami ilmu serta menguasai teknik di balik setiap tindakan.

"Itulah yang menjadi dasar hadirnya Dermaesthetics Academy." ujar Lilik di Bekasi, baru-baru ini.

Rangkaian acara peresmian ini juga menghadirkan sesi talkshow bersama Stiven Eli selaku direktur Dermaesthetics Academy serta kelas edukasi dan demonstrasi perawatan.

Melalui sesi edukasi tersebut, para peserta dapat memperoleh pemahaman mendalam mengenai konsep dan prinsip dalam praktik estetika.