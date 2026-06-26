menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Crypto » Blockchain » Industri Film Nasional Makin Diperkuat Lewat Ekosistem Blockchain dan AI

Industri Film Nasional Makin Diperkuat Lewat Ekosistem Blockchain dan AI

Industri Film Nasional Makin Diperkuat Lewat Ekosistem Blockchain dan AI
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Teknologi blockchain dan AI mulai dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan industri film nasional. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Industri hiburan di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, memasuki babak baru dengan peluncuran ekosistem berbasis blockchain dan kecerdasan buatan (AI) bernama SHOW.

Platform tersebut diperkenalkan melalui acara peluncuran resmi yang digelar pada Jumat (26/6/2026) sebagai upaya mendukung pendanaan dan distribusi karya perfilman Indonesia.

SHOW hadir untuk menjawab tantangan tingginya kebutuhan modal yang selama ini menjadi hambatan bagi sineas lokal.

Baca Juga:

Melalui pemanfaatan teknologi blockchain dan AI, platform ini mengusung konsep ekosistem digital yang diklaim mampu memperluas akses pendanaan sekaligus memperkuat distribusi karya kreatif ke pasar global.

Mengusung tema "Bridging Crypto and Entertainment: Invest Beyond the Screen," SHOW menyasar generasi muda yang aktif di dunia digital.

SHOW Token menjadi elemen utama dalam ekosistem yang mencakup empat pilar, yakni SHOW Movie dengan konsep watch & earn, SHOW AI & Marketplace untuk produksi konten kreatif berbasis AI, SHOW KIDS yang mengembangkan kekayaan intelektual (IP) animasi lokal, serta ekosistem transaksi digital.

Baca Juga:

CEO SHOW Token, Akshay Melwani, mengatakan Indonesia memiliki kekayaan cerita yang berpotensi bersaing di tingkat internasional.

Menurutnya, keterbatasan infrastruktur global selama ini menjadi salah satu kendala bagi karya anak bangsa untuk menjangkau pasar yang lebih luas.

Teknologi blockchain dan AI mulai dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan industri film nasional.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI