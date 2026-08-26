Industri Kecantikan Lokal Makin Berkembang, Dominasi Produk di Sociolla

jpnn.com, JAKARTA - Perkembangan industri kecantikan Indonesia juga terus menunjukkan tren yang positif.

Co-founder & CMO Social Bella Chrisanti Indiana mengatakan hingga Juni 2026 di dalam ekosistem Sociolla produk lokal telah mencakup 55 persen dari keseluruhan produk.

“Dengan 180+ brand lokal dan lebih dari 6.000 SKU aktif,” ungkap Chrisanti, Rabu (26/8).

Menurut Chrisanti, pertumbuhan tersebut menunjukkan brand lokal tidak hanya berkembang dari sisi jumlah, tetapi juga makin memperkuat posisinya sebagai bagian penting dari industri kecantikan Indonesia.

Kali ini, kata Chrisanti, Sociolla mengusung tema 100% Cantik Indonesia, Love Local yang mengajak masyarakat untuk makin bangga terhadap brand lokal.

Program itu digelar bertepatan dengan momentum HUT ke-81 Republik Indonesia.

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“Perkembangan juga tecermin di ekosistem Sociolla, di mana makeup, fragrance, dan skincare menjadi tiga kategori dengan permintaan tertinggi,” ujar dia.

Di kategori fragrance, hampir 99% produk yang tersedia di platform Sociolla berasal dari brand lokal, sementara meningkatnya permintaan terhadap produk skincare yang berfokus pada perbaikan skin barrier, perlindungan terhadap sinar UV, dan perawatan kulit berjerawat.