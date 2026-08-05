Industri kecantikan makin kompetitif, IndoBeauty Expo 2026 buka peluang bisnis global

jpnn.com, JAKARTA - Krista Exhibitions Group resmi membuka IndoBeauty Expo 2026 di Jakarta International Expo atau JIExpo Kemayoran, Jakarta pada Rabu, 5 Agustus 2026.

Pameran internasional industri kecantikan tersebut berlangsung selama tiga hari hingga 7 Agustus 2026.

Memasuki penyelenggaraan ke-16, IndoBeauty Expo 2026 menghadirkan 65 peserta dari lebih dari delapan negara. Negara yang berpartisipasi antara lain Indonesia, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Korea Selatan, Thailand, Hong Kong, Malaysia, dan China.

"Pameran ini mempertemukan produsen, distributor, pemilik merek, profesional kecantikan, investor, pelaku usaha, serta masyarakat umum. Para peserta memamerkan berbagai produk, teknologi, layanan, dan inovasi terbaru di sektor kosmetik serta perawatan pribadi," kata CEO Krista Exhibitions Group, Daud D. Salim, Rabu (5/8).

Kegiatan ini juga menjadi ruang bagi pelaku industri untuk memperluas jaringan, menjajaki investasi, dan membuka peluang kerja sama di pasar nasional maupun internasional.

Menurut Daud, IndoBeauty Expo hadir sebagai wadah strategis untuk memperkuat kolaborasi dan meningkatkan daya saing pelaku industri kecantikan Indonesia.

Baca Juga: Keragaman Kancah Musik Modern di Korea Spotlight Indonesia

“Memasuki penyelenggaraan ke-16, IndoBeauty Expo telah berkembang menjadi ajang bisnis internasional yang mempertemukan produsen, distributor, pemilik merek, beauty professional, investor, dan pelaku usaha dari berbagai negara,” ujarnya.

Daud mengatakan pameran tersebut diharapkan dapat menciptakan lebih banyak peluang kemitraan, memperluas jaringan bisnis, dan membantu pelaku industri nasional bersaing di pasar global.