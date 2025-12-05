Industri Kecantikan Terbukti Resilience, Beauty World Lanjutkan Ekspansi Bisnis
jpnn.com, JAKARTA - Di tengah kondisi perekonomian yang lesu industri kecantikan di Indonesia masih resilience.
Melihat peluang itu, perusahaan kecantikan Beauty World Indonesia melakukan ekspansi bisnis dengan membuka gerai baru.
CEO Beauty World Indonesia Efendi Tan mengatakan industri kecantikan memang tidak pernah sepi, karena industri tersebut paling mampu menahan krisis.
“Ketika terjadi krisis pun, bisnis Beauty World Indonesia tetap berkembang,” ungkap Efendi dikutip, Kamis (5/12).
Efendi menambahkan, gerai baru Beauty World di Jalan Samanhudi Jakarta sebenarnya sudah berdiri sejak 2015. Namun, gerai tersebut direnovasi secara besar-besaran.
“Gerai baru ini menawarkan pengalaman berbelanja kecantikan yang semakin lengkap, lebih nyaman, dan lebih aesthetic,” kata dia.
Menurut Efendi, lewat pembaruan total di lokasi Samanhudi, Beauty World Store kini hadir dengan konsep modern dan instagrammable.
Toko itu dirancang untuk memberikan pengalaman belanja yang menyenangkan, setiap sudutnya aesthetic, cocok sebagai spot foto kekinian, sekaligus tetap menyajikan rangkaian produk yang super lengkap.
