Industri Kemasan Didorong Naik Kelas, ALLPack Indonesia 2026 Bidik 90 Ribu Pengunjung
jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Pameran industri pengemasan dan pengolahan internasional, ALLPack Indonesia 2026 resmi digelar di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta, pada 20–23 Oktober 2026.
Pameran yang diinisiasi Krista Exhibitions Group itu menghadirkan lebih dari 1.600 peserta dari 42 negara, termasuk 10 pelaku industri kecil dan menengah (IKM).
Pameran yang dibuka oleh Menteri Perindustrian M. Sarmuji tersebut menjadi ajang pertemuan pelaku industri, produsen, distributor, penyedia teknologi, hingga calon investor untuk menjajaki peluang bisnis dan kerja sama.
CEO Krista Exhibitions Daud D. Salim mengatakan penyelenggaraan ALLPack Indonesia 2026 diharapkan dapat mempercepat pemanfaatan teknologi industri sekaligus memperkuat daya saing manufaktur nasional.
"ALLPack Indonesia 2026 memiliki peran penting dalam mendorong kemajuan industri nasional melalui akses terhadap teknologi, inovasi, dan peluang kerja sama global," ujar Daud di Jakarta, Selasa (20/10).
Menurut dia, kebutuhan industri terhadap efisiensi produksi dan teknologi pengolahan semakin meningkat seiring dengan perkembangan pasar dan persaingan global.
Oleh karena itu, pameran tersebut tidak hanya menampilkan mesin dan teknologi terbaru, tetapi juga mempertemukan pelaku usaha dengan mitra potensial dari berbagai negara.
"Dengan mempertemukan pelaku usaha, produsen, dan penyedia teknologi dari dalam maupun luar negeri, ALLPack Indonesia 2026 membuka peluang investasi, memperkuat rantai pasok, serta mendorong industri Indonesia untuk terus berkembang dan bersaing di pasar global," kata Daud.
Industri kemasan didorong naik kelas, ALLPack Indonesia 2026 bidik 90 ribu pengunjung. Simak selengkapnya di sini.
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