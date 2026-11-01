Industri Kreatif Punya Rantai Ekonomi Luas untuk Menciptakan Lapangan Pekerjaan
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mendorong generasi muda Kabupaten Ponorogo untuk mengembangkan kreativitas, inovasi, dan potensi lokal.
Menurut Ibas, pemuda berpeluang menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan kemandirian ekonomi.
Pesan tersebut disampaikan Ibas Yudhoyono dalam kegiatan Ekonomi Kreatif (Ekraf) di Polorejo, Kabupaten Ponorogo, Kamis (29/10/2026).
Kegiatan itu menjadi ruang pertemuan bagi komunitas kreatif, pelaku ekonomi kreatif, generasi muda, serta berbagai unsur masyarakat untuk mengembangkan potensi ekonomi daerah.
Ibas menegaskan Indonesia memiliki sumber daya manusia yang besar, khususnya dari kalangan generasi muda.
Potensi tersebut harus diiringi dengan peningkatan keterampilan, keberanian berinovasi, serta kemampuan membaca peluang ekonomi yang terus berkembang.
“Anak-anak muda tidak boleh hanya berpikir bagaimana mendapatkan pekerjaan setelah lulus sekolah. Sekarang harus mulai berpikir bagaimana menciptakan pekerjaan, membangun usaha,” ujar Ibas.
Menurut Wakil Ketua MPR RI tersebut, tantangan mendapatkan pekerjaan formal saat ini makin besar seiring dengan persaingan di tengah bonus demografi.
Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mendorong generasi muda Kabupaten Ponorogo
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