Industri Logistik dan Transportasi Gelar Penganugerahan ILTA

Ketua WiLAT (Women in Logistics and Transport) Indonesia Nurmaria Sarosa. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Indonesian Logistics and Transport Award (ILTA) telah menggelar penganugerahan kepada perusahaan logistik dan transportasi.

Acara tersebut berlangsung di Auditorium Perpustakaan Nasional, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta pada tanggal 14 November 2025.

Kegiatan tersebut melawati proses seleksi yang ketat selama 4-5 bulan oleh Dewan Juri di bawah pimpinan Dr Irvandi, salah seorang pakar logistik dan transportasi Indonesia.

Penganugerahaan ini bertujuan untuk memberikan kesadaran kepada perusahaan logistik dan transportasi agar terus berkembang secara inklusif. 

Acara ini menitikberatkan pada sustainability termasuk di dalamnya ESG, safety n security, green logistics, leadership, digitalization, diversity dan lainnya.

Tercatat, 18 perusahaan sebagai pemenang dalam kategori-kategori seperti perusahaan yang paling baik dalam penerapan GCG, Safety n Security, Operational yang Efficient, juga penerapan ESG dan kategori pimpinan terbaik.

Ketua WiLAT (Women in Logistics and Transport) Indonesia Nurmaria Sarosa sekaligus pelaku usaha di sektor ini dan merupakan inisiator acara penganugerahan bidang logistik dan transportasi ini berharap kegiatan positif ini dapat membantu meningkatkan standar pelayanan logistik dan transportasi.

Staf Ahli bidang Logistik dan Multimoda Kementerian Perhubungan Capt. Yufridon Gandoz Situmeang mengapresiasi kegiatan ini.

