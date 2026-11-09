Industri Makanan & Minuman Tumbuh, Sanwoo Incar Peluang Bisnis Pendingin Komersial

jpnn.com, JAKARTA - Pertumbuhan industri makanan dan minuman di Indonesia membuka peluang besar bagi bisnis peralatan pendingin komersial.

Peluang tersebut dimanfaatkan Sanwoo dengan berpartisipasi dalam pameran KRISTA InterFOOD 2026 yang berlangsung pada 4–7 November 2026 di Nusantara International Convention Exhibition (NICE), PIK 2, Tangerang.

Melalui ajang tersebut, Sanwoo berupaya memperluas jaringan bisnis sekaligus memperkenalkan solusi pendinginan komersial untuk mendukung kebutuhan pelaku usaha makanan dan minuman.

Direktur Pemasaran Sanwoo Tofan mengatakan perkembangan industri makanan dan minuman turut meningkatkan kebutuhan terhadap teknologi penyimpanan yang mampu menjaga kualitas produk.

Menurutnya, peralatan pendingin komersial memiliki peran penting dalam menunjang kegiatan operasional, mulai dari penyimpanan bahan baku hingga penyajian produk kepada konsumen.

"Pertumbuhan industri makanan dan minuman Indonesia membuka peluang yang semakin besar bagi kebutuhan peralatan pendingin komersial," ujar Tofan dalam keterangan tertulisnya, Senin (9/11).

Dia menjelaskan teknologi pendinginan yang tepat dapat membantu pelaku usaha mempertahankan kualitas produk sekaligus meningkatkan efisiensi operasional.

"Kami melihat solusi pendinginan memiliki peran penting dalam mendukung operasional bisnis, menjaga kualitas produk, serta membantu pelaku usaha memenuhi kebutuhan penyimpanan dan penataan produk," katanya.