Industri Olahraga Dinilai Menjanjikan, HIPMI Jaya Dorong Kolaborasi Pengusaha Muda

jpnn.com, JAKARTA - Industri olahraga dinilai menjanjikan. HIPMI Jaya mendorong kolaborasi pengusaha muda.

Sebagai implementasinya Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD HIPMI) Jaya menggelar turnamen tenis bertajuk Jaya Tennis Championship 2026: Clash of Jaya di Anwa Prive, Meruya, Jakarta Barat, Sabtu (24/10).

Kegiatan yang diselenggarakan melalui HIPMI Jaya Tennis Club tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga dimanfaatkan untuk memperkuat jejaring pengusaha muda dan membahas peluang bisnis di industri olahraga serta kebugaran.

Sebanyak 56 peserta yang tergabung dalam delapan tim mengikuti turnamen tersebut. Mereka berasal dari enam Badan Pengurus Cabang (BPC) HIPMI di wilayah Jakarta dan Kepulauan Seribu, serta dua tim BPD HIPMI Jaya.

BPC HIPMI Jakarta Pusat keluar sebagai juara pertama, disusul BPC HIPMI Jakarta Utara di posisi kedua. Sementara itu, tim BPD HIPMI Jaya Capybaras Club menempati peringkat ketiga.

Wakil Ketua Umum BPD HIPMI Jaya Roby Sugama mengatakan kegiatan tersebut juga menjadi sarana memperkuat kolaborasi ekonomi antarpengusaha muda, khususnya menjelang peringatan Hari Sumpah Pemuda.

"Semangat Sumpah Pemuda hari ini harus kita terjemahkan ke dalam kerja nyata dan kemitraan ekonomi yang solid antar pengusaha muda di Jakarta. Turnamen tenis ini bukan hanya soal mengejar piala atau menjaga kebugaran fisik, melainkan media konsolidasi bagi para pengusaha HIPMI Jaya," ujar Roby dalam keterangannya dikutip Selasa (27/10).

Menurut Roby, pertemuan antaranggota melalui kegiatan olahraga dapat membuka ruang komunikasi dan mempererat hubungan antarpelaku usaha dari berbagai sektor.