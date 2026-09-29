Industri Otomotif Indonesia Harus Ikuti Standar Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Mufti Mubarok menilai perkembangan teknologi harus diikuti dengan penguatan standar, pengujian, sertifikasi dan transparansi informasi agar kemajuan industri tetap memberikan perlindungan kepada konsumen.

“Teknologi sering kali melaju jauh lebih cepat daripada regulasinya. Karena itu, kami mendorong penguatan standar keselamatan, pengujian berkala, sertifikasi, serta transparansi informasi agar perlindungan konsumen benar-benar terjamin,” ujar Mufti.

Kehadiran EV membuka ruang baru bagi investasi, manufaktur, teknologi, dan pengembangan rantai pasok, sementara pemerintah semakin tegas mendorong Indonesia menjadi basis produksi sekaligus eksportir otomotif global.

Karena itu, kemampuan memenuhi standar global menjadi bagian penting dari kesiapan industri untuk masuk dan memperluas pasar internasional.

Bagi Mufti, standar yang semakin tinggi bukan semata-mata tuntutan teknis bagi industri.

Standar global pada dasarnya berkembang untuk menjawab kemajuan teknologi sekaligus memberikan tingkat perlindungan yang semakin baik bagi konsumen.

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Ketika kendaraan semakin bergantung pada perangkat lunak, sensor, konektivitas, dan sistem otomasi, standar menjadi penting untuk memastikan teknologi tersebut tidak hanya tersedia, tetapi juga bekerja dengan tingkat keselamatan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Perkembangan EV memperkuat kebutuhan tersebut. Transformasi teknologi kendaraan membawa perubahan pada sistem kendaraan sekaligus mendorong hadirnya teknologi keselamatan yang semakin maju, seperti Autonomous Emergency Braking (AEB), lane support system, blind spot detection, hingga berbagai fungsi Advanced Driver Assistance Systems (ADAS).