Industri Percetakan Bergeser ke Digital, ALLPrint Indonesia 2026 Hadirkan Teknologi Terbaru

jpnn.com, JAKARTA - Industri percetakan Indonesia terus bergerak mengikuti perkembangan teknologi digital, kebutuhan kemasan, hingga otomatisasi proses produksi.

Apalagi, industri percetakan nasional pada 2026 mengalami pertumbuhan stabil ditopang sektor kemasan dan label yang disebut meningkat hingga 20 persen serta textile printing sekitar 15 persen.

Perkembangan e-commerce dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga turut mendorong permintaan.

Perubahan tersebut turut menggeser industri dari percetakan massal menuju percetakan digital dan personal. Pelaku usaha juga menghadapi kebutuhan terhadap teknologi grafika, kemasan, digital printing, serta otomatisasi produksi yang semakin beragam.

Di tengah perkembangan itu, Krista Exhibitions akan menggelar ALLPrint Indonesia 2026 pada 7-10 Oktober 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Pameran tersebut dijadwalkan menghadirkan sekitar 400 peserta, termasuk 20 UMKM, yang berasal dari lebih dari 10 negara. Negara peserta antara lain Indonesia, China, Hong Kong, Malaysia, Taiwan, Jerman, Jepang, India, Singapura, dan Korea Selatan. Penyelenggara menargetkan sekitar 60.000 pengunjung selama empat hari pameran.

Chief Executive Officer Krista Exhibitions Daud D. Salim mengatakan industri percetakan kini tidak lagi hanya berkaitan dengan mesin dan teknologi cetak konvensional.

Menurut dia, perkembangan industri telah meluas ke digital printing, percetakan untuk kemasan, teknologi grafis, hingga label.