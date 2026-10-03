Industri RI Masih Bergantung Bahan Baku Impor, PKB Dorong Pembentukan Badan Khusus

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Faisol Riza mengusulkan pembentukan dua badan khusus untuk memperkuat kemandirian industri nasional.

Usulan dua badan khusus itu, yakni Badan Penjamin Bahan Baku Industri dan Badan Teknologi Terapan Industri.

Usulan tersebut disampaikan Faisol saat menghadiri diskusi publik bertajuk “Industrialisasi, Bursa Komoditas Strategis dan Prabowonomics” yang digelar di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Jumat (2/10) kemarin.

Menurut dia, kemandirian industri setidaknya membutuhkan dua prasyarat utama, yakni kepastian ketersediaan bahan baku dan kemampuan mengembangkan teknologi yang benar-benar dapat diterapkan di sektor industri.

“Menurut saya ada dua yang paling penting untuk menindaklanjuti apa yang disampaikan para pembicara. Kemandirian industri itu minimal ada dua yang harus kita pastikan,” ucap Faisol.

Pertama, Indonesia harus membangun kemandirian bahan baku. Faisol menilai Indonesia memang memiliki kekayaan bahan mentah yang melimpah, tetapi belum seluruhnya mampu diolah menjadi bahan baku yang dibutuhkan industri dalam negeri.

“Bahan mentah kita punya, tetapi bahan mentah belum tentu jadi bahan baku kalau tidak diolah. Hampir semua industri membutuhkan bahan baku, dan bahan baku kita rata-rata itu impor,” kata dia.

Faisol mencontohkan perusahaan di sektor pendingin ruangan (AC) yang mulai mengolah sendiri bahan mentah yang diimpor menjadi bahan baku untuk kebutuhan produksinya.