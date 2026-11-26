jpnn.com - Forum Himpunan Kelompok Kerja (Pokja) 30 Samarinda (mewakili segenap pelaku industri se-Kalimantan Timur) meminta pemerintah melindungi UMKM dan pekerja yang bergantung pada industri rokok elektronik (REL) legal.

Penanganan penyalahgunaan narkotika dinilai harus dilakukan secara tegas dan tepat sasaran, tanpa menyamaratakan antara produk REL legal dengan produk REL yang disalahgunakan untuk mengonsumsi narkoba.

Koordinator Pokja 30 Samarinda Buyung Marajo meminta pembuat kebijakan berhati-hati dalam menentukan regulasi industri REL dengan mempertimbangkan dampaknya yang besar pada tenaga kerja dan ekonomi daerah.

Menurut dia, pemerintah diharapkan tetap memberikan perlindungan kepada masyarakat dan pelaku usaha legal, mengingat sektor tersebut turut menjadi sumber penghidupan dan menggerakkan aktivitas ekonomi.

“Pembuat kebijakan harus hati-hati. Kami berharap pemerintah dapat memberikan perlindungan dan melihat kondisi ini secara menyeluruh. Jangan sampai kebijakan yang diambil justru mematikan kegiatan ekonomi, karena ini adalah bisnis dan industri yang menggerakkan ekonomi,” ujar Buyung.

Buyung menekankan bahwa dalam menentukan sebuah kebjakan, dampak terhadap keberlangsungan usaha dan tenaga kerja juga perlu diperhitungkan.

“Berapa usaha yang akan mati karena mengandalkan sektor ini? Bagaimana dengan pertambahan jumlah pengangguran?” kata dia.

Buyung menegaskan bahwa penyalahgunaan REL untuk mengonsumsi narkotika dengan peredaran REL legal merupakan dua persoalan yang berbeda.