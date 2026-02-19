menu
Industri Sepeda Motor Dinilai Mampu Tumbuh di Tengah Tekanan Pasar, Ini Alasannya
Ilustrasi pasar sepeda motor baru di Indonesia. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Industri kendaraan roda dua di Indonesia membuktikan ketangguhannya di tengah tekanan ekonomi dan perlambatan sejumlah sektor otomotif lain.

Saat pasar mobil mengalami kontraksi selama dua tahun terakhir, segmen sepeda motor justru tetap mampu mencatat pertumbuhan.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Kementerian Perindustrian Setia Diarta menyebut penjualan domestik kendaraan roda dua pada 2025 mencapai lebih dari 6,4 juta unit.

Angka tersebut tumbuh sekitar 1,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

“Segmen roda dua menunjukkan pertumbuhan yang konsisten pada tahun 2025,” ujar Setia Diarta

Tak hanya pasar domestik, kinerja ekspor juga memberikan kontribusi signifikan.

Sepanjang 2025, ekspor kendaraan roda dua Indonesia mencapai sekitar 540 ribu unit dengan nilai sekitar Rp10,5 triliun.

Capaian itu memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu basis produksi sepeda motor penting di kawasan.

