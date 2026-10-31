Industry Award 2026 Apresiasi Pelaku Industri di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Global

jpnn.com, JAKARTA - Industry Award 2026 dari Industrycoid mengapresiasi para pelaku industri yang mampu menjaga kinerja, memperkuat tata kelola, dan melakukan transformasi digital di tengah ketidakpastian ekonomi global.

CEO Industrycoid sekaligus Ketua Dewan Juri Industry Award 2026 Nandi Nanti mengatakan ketangguhan industri nasional tercermin dari membaiknya Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Indonesia.

Pada September 2026, PMI manufaktur tercatat sebesar 52,4, meningkat dibandingkan Juni 2026 yang berada di level 46,9.

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"Ini adalah cerita tentang industri yang comeback. Cerita tersebut tidak terjadi secara kebetulan, melainkan lahir dari perusahaan yang menempatkan tata kelola sebagai fondasi dan transformasi teknologi sebagai kunci," ujar Nandi dalam sambutannya pada ajang penghargaan bertema Driving Sustainable Growth Through Excellence in Governance and Digital Transformation itu berlangsung di President Lounge, Menara Batavia, Jakarta, Kamis (29/10).

Menurut dia, penerima penghargaan dipilih melalui proses desk research, media monitoring, dan expert judgement.

Dari sekitar 200 perusahaan yang ditelaah, sebanyak 60 perusahaan masuk dalam tahap seleksi lanjutan.

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Sementara itu, Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kementerian Perindustrian Emmy Suryandari mengatakan industri pengolahan nonmigas masih menjadi penopang utama perekonomian nasional.

Pada triwulan II-2026, sektor tersebut tumbuh 5,32 persen, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29 persen.