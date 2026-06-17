Infantino Soal Rekor Messi: Kehebatannya Tak Lekang oleh Waktu

jpnn.com, JAKARTA - Presiden FIFA Gianni Infantino memberikan apresiasi kepada Lionel Messi, setelah sang megabintang mencetak sejarah baru di Piala Dunia 2026.

Menurut Infantino, pencapaian Messi menjadi bukti kualitas seorang legenda tidak memudar meski usia terus bertambah.

Messi tampil luar biasa saat membawa Argentina menang 3-0 atas Aljazair di laga Grup J Piala Dunia 2026, Rabu (17/6).

Tiga gol yang dicetaknya membuat koleksi gol Messi di Piala Dunia kini mencapai 16 gol, menyamai rekor Miroslav Klose sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa turnamen tersebut.

Atas pencapaian itu, Infantino langsung menyampaikan ucapan selamat kepada kapten Timnas Argentina tersebut melalui media sosialnya.

"Selamat kepada juara dunia Lionel Messi atas pencapaian gol ke-16 Anda di Piala Dunia FIFA dan menyamai rekor pencetak gol terbanyak sepanjang masa milik Miroslav Klose," tulis Infantino.

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Tak hanya memberi ucapan selamat, pria asal Swiss itu juga menilai rekor yang dicapai Messi menjadi bukti nyata usia bukan penghalang bagi pemain terbaik dunia, untuk terus bersinar di level tertinggi.

"Rekor ini membuktikan kehebatan Anda yang tak lekang oleh waktu seiring Anda terus membagikan kebahagiaan kepada jutaan orang di seluruh dunia," lanjut Infantino.