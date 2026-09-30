InFast Bestari Usulkan Insentif Blockchain untuk Ganjal Penurunan Kelas Menengah
jpnn.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 35 persen secara kumulatif dalam tujuh tahun terakhir, tetapi jumlah kelas menengah justru menyusut 8,5 juta orang sepanjang 2018-2023.
Presiden Prabowo Subianto di hadapan DPR pada 20 Mei lalu juga mengaku merasa “seperti dipukul di ulu hati” melihat data BPS.
Menjawab paradoks tersebut, Direktur Riset InFast Bestari Hizkia Yosias Polimpung (Yosie) memperkenalkan skema Purpose-Bound Money (PBM), insentif konsumsi terarah berbasis teknologi blockchain.
Gagasan ini dipresentasikan dalam forum panel bersama Kementerian Ekonomi Kreatif dan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah baru-baru ini.
“Insentif itu menjadi instrumen kebijakan untuk menahan laju penyusutan kelas menengah sekaligus menumbuhkan ekosistem ekonomi kreatif perkotaan,” ujar Bestari.
Kelas Menengah yang Menopang Ekonomi, tetapi Rapuh
Akademisi yang juga ber-homebase di Monash University Malaysia itu menilai konsumsi rumah tangga menyumbang 55 persen PDB Indonesia, dan lebih dari 80 persen di antaranya berasal dari kelas menengah.
Namun, lebih dari 59 persen tenaga kerja Indonesia berstatus informal, sehingga daya beli kelompok ini kerap bertumpu semata-mata pada upah, tanpa aset yang menjadi penyangga.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 35 persen secara kumulatif dalam tujuh tahun terakhir
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