Infien Energy Dukung CKB Logistics Transisi Energi Bersih di Samarinda

jpnn.com, SAMARINDA - PT Infiniti Energi Indonesia (Infien Energy) perusahaan penyedia solusi energi terbarukan berkolaborasi dengan CKB Logistics (anak perusahaan PT ABM Investama Tbk) dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap On-Grid berkapasitas 48 kWp di Fasilitas Hub Logistik Samarinda.

Inisiatif ini menandai langkah penting kedua perusahaan dalam mendukung transisi energi bersih di Indonesia sekaligus mengakselerasi pencapaian target Net Zero Emission nasional pada 2060.

Founder dan CEO Infien Energy Muhammad Firmansyah menyatakan proyek ini menunjukkan peran aktif sektor logistik dalam mengurangi jejak karbon.

Baca Juga: INFIEN ENERGY dan FTI ITB Bekerja Sama Dorong Industri Energi Terbarukan

“Kami senang dapat berkolaborasi dan bangga dapat dipercaya oleh CKB Logistics untuk menghadirkan solusi energi surya yang ramah lingkungan serta memberikan manfaat efisiensi energi yang signifikan sebesar 30 persen," kata Firmansyah dalam keterangannya, Sabtu (20/9).

Dia menjelaskan dengan instalasi PLTS Atap di CKB Samarinda bisa menjadi membuktikan bahwa energi terbarukan dapat diintegrasikan secara strategis ke dalam operasional logistik modern.

PLTS dengan sistem On-Grid ini akan memanfaatkan luas atap gudang CKB Logistics dan menghasilkan energi bersih sekitar 72.260 kWh per tahun.

Baca Juga: Green Hydrogen Ulubelu Ciptakan Serapan Tenaga Kerja dan Investasi Energi Bersih

Penerapan sistem ini diproyeksikan mengurangi emisi karbon sebesar 61,4 ton CO per tahun-setara dengan penanaman lebih dari 2.000 pohon, sekaligus menghemat hingga 30 persen biaya listrik tahunan di fasilitas Samarinda.

Sementara, Chief Technology Officer Infien Energy Yunizar Pragistio menjelaskan desain sistem PLTS dilakukan dengan analisis menyeluruh terhadap kondisi bangunan dan lingkungan sekitar untuk memastikan performa optimal.