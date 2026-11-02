Infinix Buka Flagship Concept Store Global Pertama di Bali, Usung Konsep Joy Tech

jpnn.com, BALI - Infinix Bali Flagship Concept Store di Beachwalk Shopping Center resmi dibuka. Pembukaan gerai perdana berkonsep flagship global tersebut dimeriahkan penampilan JKT48 serta berbagai kegiatan yang memadukan teknologi, hiburan, seni, dan gaya hidup.

Mengusung tema "Joy Tech Comes Alive in Bali", gerai ini dirancang sebagai ruang interaktif bagi pengunjung untuk mengeksplorasi produk sekaligus menikmati pengalaman teknologi.

Konsep tersebut menjadi bagian dari strategi Infinix dalam mendekatkan inovasi teknologi dengan kreativitas dan kehidupan sehari-hari konsumen.

Deputy General Manager Infinix Chris Xu, mengatakan pembukaan gerai tersebut menjadi tonggak penting dalam perjalanan global perusahaan.

Menurutnya, Infinix ingin menghadirkan pengalaman teknologi yang tidak hanya berfokus pada inovasi produk, tetapi juga kreativitas dan gaya hidup.

"Melalui flagship concept store pertama ini, kami ingin membawa filosofi Joy Tech melampaui inovasi produk, menjadi pengalaman nyata yang menghubungkan teknologi dengan kreativitas, seni, dan gaya hidup," ujar Chris Xu.

Gerai tersebut mengusung konsep 1+2+X yang menggabungkan ekosistem produk teknologi, pengalaman gaya hidup, dan ruang eksplorasi kreatif.

Pengunjung dapat mencoba berbagai perangkat, mulai dari ponsel pintar, tablet, laptop, hingga aksesori. Tersedia pula instalasi robotic arm dan n_x coffee yang menjadi daya tarik tambahan.