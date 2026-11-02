menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Infinix Buka Flagship Concept Store Global Pertama di Bali, Usung Konsep Joy Tech

Infinix Buka Flagship Concept Store Global Pertama di Bali, Usung Konsep Joy Tech

Infinix Buka Flagship Concept Store Global Pertama di Bali, Usung Konsep Joy Tech
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Suasana interior Infinix Bali Flagship Concept Store yang menghadirkan pengalaman bagi pengunjung. Foto: Infinix

jpnn.com, BALI - Infinix Bali Flagship Concept Store di Beachwalk Shopping Center resmi dibuka. Pembukaan gerai perdana berkonsep flagship global tersebut dimeriahkan penampilan JKT48 serta berbagai kegiatan yang memadukan teknologi, hiburan, seni, dan gaya hidup.

Mengusung tema "Joy Tech Comes Alive in Bali", gerai ini dirancang sebagai ruang interaktif bagi pengunjung untuk mengeksplorasi produk sekaligus menikmati pengalaman teknologi.

Konsep tersebut menjadi bagian dari strategi Infinix dalam mendekatkan inovasi teknologi dengan kreativitas dan kehidupan sehari-hari konsumen.

Baca Juga:

Deputy General Manager Infinix Chris Xu, mengatakan pembukaan gerai tersebut menjadi tonggak penting dalam perjalanan global perusahaan.

Menurutnya, Infinix ingin menghadirkan pengalaman teknologi yang tidak hanya berfokus pada inovasi produk, tetapi juga kreativitas dan gaya hidup.

"Melalui flagship concept store pertama ini, kami ingin membawa filosofi Joy Tech melampaui inovasi produk, menjadi pengalaman nyata yang menghubungkan teknologi dengan kreativitas, seni, dan gaya hidup," ujar Chris Xu.

Baca Juga:

Gerai tersebut mengusung konsep 1+2+X yang menggabungkan ekosistem produk teknologi, pengalaman gaya hidup, dan ruang eksplorasi kreatif.

Pengunjung dapat mencoba berbagai perangkat, mulai dari ponsel pintar, tablet, laptop, hingga aksesori. Tersedia pula instalasi robotic arm dan n_x coffee yang menjadi daya tarik tambahan.

Infinix menghadirkan flagship concept store global pertama di Bali dengan konsep teknologi dan gaya hidup.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI