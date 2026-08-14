Infinix GT 50 Pro Jadi Official Tournament Device Kapolri Cup 2026, Diikuti 6.166 Tim dari 37 Provinsi

jpnn.com, JAKARTA - Infinix GT 50 Pro turut mendukung gelaran Kapolri Cup 2026 sebagai Official Tournament Device di panggung kompetisi esports Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) nasional.

Mencapai babak puncak pada 8–9 Agustus 2026 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, Kapolri Cup 2026 menjadi wadah bagi talenta esports dari berbagai daerah untuk berkompetisi dan membawa kemampuan mereka dari tingkat lokal hingga ke panggung nasional.

Berdasarkan data penyelenggara, Kapolri Cup 2026 mencatat 6.166 tim terdaftar dari 37 provinsi sepanjang rangkaian kompetisinya.

Berbeda dari turnamen yang langsung mempertemukan pemain di panggung nasional, kompetisi ini membangun jalur pertandingan secara berjenjang, dimulai dari tingkat Polres, berlanjut ke Polda, hingga babak nasional.

Melalui GT 50 Pro, Infinix ingin turut mendukung para pemain dari berbagai daerah untuk mengejar mimpi dan menunjukkan kemampuan terbaik mereka di panggung kompetisi.

“Kami mengapresiasi Polri dan IESPA yang telah menghadirkan Kapolri Cup sebagai ruang kompetisi yang memberikan kesempatan bagi talenta esports dari berbagai daerah untuk berkembang dan menunjukkan kemampuan mereka. Bagi kami di Infinix, setiap pemain berhak memiliki kesempatan untuk mengejar mimpinya menjadi atlet esports, terlepas dari mana mereka berasal,” ujar Sergio Ticoalu, Infinix SEA Marketing Director.

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"Kami berharap dukungan melalui GT 50 Pro dapat membantu para pemain mendapatkan pengalaman bertanding yang optimal dan membawa mimpi mereka dari daerah hingga ke panggung nasional," imbuhnya.

Sebagai HP Gaming Infinix GT 50 Pro, perangkat ini dirancang untuk mendukung kebutuhan gaming kompetitif melalui kombinasi responsivitas, frame stability, dan pengendalian temperatur.