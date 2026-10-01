Infinix Hadirkan Laptop XBOOK 14 Neo, Bobot Cuma 1,2 kg
jpnn.com, JAKARTA - Infinix menghadirkan XBOOK 14 NEO dengan slogan “Se-Ringan Itu Di Mana Aja”.
Didedikasikan sebagai laptop mahasiswa, XBOOK 14 NEO memiliki bobot 1,2 kg dan ketebalan 14 mm.
Dengan bobot ringan dan ukuran ringkas, perangkat ini menjadi lebih praktis dibawa untuk mendukung aktivitas pengguna yang dinamis.
Selain portabilitas, laptop Infinix ini menggabungkan performa, ketahanan, dan fitur pendukung produktivitas.
XBOOK 14 NEO tersedia dengan pilihan prosesor Intel® Core™ Series 3 serta Intel® Core™ i3-1315U dan Intel® Core™ i5-1335U.
Bagi pengguna yang sedang mencari rekomendasi laptop, beberapa aspek berikut bisa menjadi pertimbangan sebelum memilih perangkat.
1. Laptop Ringan
Bobot menjadi salah satu faktor penting, terutama bagi mahasiswa dan first jobber yang sering berpindah tempat.
Dengan bobot hanya 1,2 kg dan ketebalan 14 mm, XBOOK 14 NEO dapat menjadi pilihan laptop ringan untuk dibawa ke kampus, kantor, kafe, maupun tempat lain.
Laptop Infinix XBOOK 14 Neo bisa menjadi salah satu pilihan laptop yang ideal bagi mahasiswa maupun generasi muda dengan kebutuhan perangkat kerja ringan.
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