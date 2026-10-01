menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Teknologi » Gadget » Infinix Hadirkan Laptop XBOOK 14 Neo, Bobot Cuma 1,2 kg

Infinix Hadirkan Laptop XBOOK 14 Neo, Bobot Cuma 1,2 kg

Infinix Hadirkan Laptop XBOOK 14 Neo, Bobot Cuma 1,2 kg
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Laptop Infinix XBOOK 14 Neo. Foto dok Infinix

jpnn.com, JAKARTA - Infinix menghadirkan XBOOK 14 NEO dengan slogan “Se-Ringan Itu Di Mana Aja”.

Didedikasikan sebagai laptop mahasiswa, XBOOK 14 NEO memiliki bobot 1,2 kg dan ketebalan 14 mm.

Dengan bobot ringan dan ukuran ringkas, perangkat ini menjadi lebih praktis dibawa untuk mendukung aktivitas pengguna yang dinamis.

Baca Juga:

Selain portabilitas, laptop Infinix ini menggabungkan performa, ketahanan, dan fitur pendukung produktivitas.

XBOOK 14 NEO tersedia dengan pilihan prosesor Intel® Core™ Series 3 serta Intel® Core™ i3-1315U dan Intel® Core™ i5-1335U.

Bagi pengguna yang sedang mencari rekomendasi laptop, beberapa aspek berikut bisa menjadi pertimbangan sebelum memilih perangkat.

Baca Juga:

1. Laptop Ringan

Bobot menjadi salah satu faktor penting, terutama bagi mahasiswa dan first jobber yang sering berpindah tempat.

Dengan bobot hanya 1,2 kg dan ketebalan 14 mm, XBOOK 14 NEO dapat menjadi pilihan laptop ringan untuk dibawa ke kampus, kantor, kafe, maupun tempat lain.

Laptop Infinix XBOOK 14 Neo bisa menjadi salah satu pilihan laptop yang ideal bagi mahasiswa maupun generasi muda dengan kebutuhan perangkat kerja ringan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI