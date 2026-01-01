Infinix HOT 70, Hp Rp2 Jutaan Dengan Desain Stylish

jpnn.com, JAKARTA - Infinix melalui seri HOT 70 menghadirkan kombinasi desain colorful dan pengalaman penggunaan yang lebih seimbang untuk aktivitas sehari-hari.

Tren smartphone saat ini tidak lagi hanya fokus pada spesifikasi di atas kertas. Banyak pengguna yang mulai mencari rekomendasi Hp Rp 2 jutaan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara tampilan stylish dan pengalaman penggunaan yang tetap nyaman untuk aktivitas harian.

Sebagai salah satu Hp keluaran terbaru di segmen menengah, Infinix HOT 70 hadir dengan Dynamic Shine Design dan Velvet-Smooth Finish yang memberikan tampilan lebih premium sekaligus nyaman digenggam.

Dengan bodi tipis 7,49mm dan bobot 195 gram, Infinix HOT 70 tetap terasa ringan untuk penggunaan sehari-hari.

Infinix HOT 70 hadir dalam pilihan warna Night Pulse, Dive Blue, Silver Dancer, serta Hero Colors yang dibuat lebih standout untuk pengguna yang ingin tampil lebih ekspresif, yaitu:

Green Texture: warna hijau fresh dengan tampilan playful dan youthful

Quiet Violet: nuansa ungu elegan yang terinspirasi dari warna langit senja

Thermo Orange: varian spesial dengan teknologi Dual-way Thermo Sensing Skin yang dapat berubah warna mengikuti suhu tertentu

Pendekatan desain seperti ini membuat Infinix HOT 70 tampil lebih berbeda dibanding banyak smartphone lain di kelasnya yang cenderung memiliki tampilan serupa.

Selain desain, Infinix HOT 70 juga dirancang untuk mendukung daily entertainment. Infinix HOT 70 menggunakan chipset MediaTek Helio G100 Ultimate yang mampu memberikan performa stabil untuk multitasking, scrolling media sosial, hingga casual gaming.

Infinix HOT 70 hadir dengan layar 6,78 inci 120Hz Ultra-Bright Always-On Display yang terasa lebih nyaman untuk streaming maupun aktivitas scrolling harian.